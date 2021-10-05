Şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşaladı

64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay’a attığı mesajlarla gündem oldu. Genç şarkıcı Mehmet Ali Erbil’in kendisine taciz içerikli attığı mesajları yayınladı.

Mehmet Ali Erbil’in genç şarkıcıya Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler kurduğu mesajlarda görüldü. Ece Ronay, Karpuz isimli şarkıcının klibinde Mehmet Ali Erbil’in yer aldığı burada tanıştıktan sonra ahlaksızlıkların başladığını da söyledi.

Instagram hesabında 1 milyondan fazla takipçisi olan genç şarkıcı kendisine yapılan tacize yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’i daha önce de linçlediğini ancak o dönemde hasta olması ve kendisinden özür dilemesi nedeniyle bu konuyu kapattığın ifade etti.

64 yaşındaki ünlü şovmen bir televizyon kanalına telefonla katılarak iddiaları kabul etmedi ve şu ifadeleri kullandı: “"Mesajla taciz mi olurmuş. Telefonumu asistanım kullanıyordu. Bu olaylar için hakkımı yasak yollarla arayacağım"