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Şarkıcı Ebru Polat arkadaşıyla sevgili oldu

Sahnelerden tanıdığımız ünlü şarkıcı Ebru Polat en yakın arkadaşı Tolgahan Yıldız ile ilişki yaşamaya başladıklarını duyurdu..

30 Ekim 2020 Cuma 13:12
Şarkıcı Ebru Polat arkadaşıyla sevgili oldu
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Sahnelerden tanıdığımız ünlü şarkıcı Ebru Polat gerek açıklamaları gerekse paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme  geliyor..

Sahnelerdeki kadar sanal alemde de popüler olan 37 yaşındaki ünlü şarkıcı aşk hayatı üzerine yaptığı açıklamalar ile yine gündeme geldi.

Polat normalde en yakın arkadaşı olan Tolgahan Yıldız ile ilişki yaşamaya başladığını duyurdu..


"En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen şarkıcı Polat, papazilere ünlülerin uğrak yeri olan Nişantaşı’nda yakalandı.

İlişki yaşadığı Tolgahan Yıldız’ı hakkında konuşan Polat, Yıldız’ı uzun yıllardan bu yana tanıdığını söyledi.

Ebru Polat şu anki ilişkisinde annesinin sözünü dinlediğini ve en yakın arkadaşıyla sevgili olduğunu açıkladı..

 



Son Güncelleme: 30.10.2020 13:12
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Ebru Polatşarkıcı Ebru Polat
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