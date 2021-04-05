Şarkıcı Dua Lipa üstsüz güneşlendi!

Karantina sürecinden sıkılan 25 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, arkadaşlarıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisini bırakıp, arkadaşlarıyla birlikte tatili çıkan Lipa, arkadaş grubu içine bu sefer kardeşinide dahil etti.

Sevgilisi model Anwar Hadid uzun süredir mutlu bir ilişkisi bulunan şarkıcı Dua Lipa, mutluluğunu her fırsatta sanal alemde takipçileriyle paylaşıyor.

Sahnelerde olduğu kadar sanal alemde de geniş hayran kitlesi bulunan Lipa'yı instagramda 64 milyondan fazla kişi takip ediyor.

Son tatiline arkadaşlarıyla birlikte çıkan ünlü şarkıcı paylaştığı pozlar ile hayranlarında alkışları topladı.

Güneşin ve suyun tadını doyasıya çıkaran güzel şarkıcı bir ara üstsüz güneşlendi ve bu anı hayranlarının beğenisine sundu.

Dua Lipa'nın bu pozu kısa süre içinde milyonlarca beğeni topladı.

İşte güzel şarkıcı Dua Lipa'nın arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilinden o çok özel anlar