Şarkıcı Doğuş, kendi kozmetik markasını tanıttı!

Doğuş, kozmetik sektöründe. Sanatçı, kendi ismini verdiği 'Doğuş' markasının tanıtım çekiminin gerçekleştirildiği Kağıthane Art Yapım'da muhabirleri konuk etti.
"Kozmetikte ses getireceğimize inanıyorum"
"Yaptığım her iş ile gurur duyuyorum"
Şarkı söylemeye başlamadan önce pek çok meslek içerisinde yer aldığını söyleyen Doğuş, "Daha önce işportacılık yaptım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. İnşaatta çalıştım. Simit, su, poşet sattım. Bunlarla gocunacak bir şeyim yok. Yaptığım her iş ile gurur duyuyorum" açıklamalarında bulundu.
Son Güncelleme: 16.01.2021 22:28