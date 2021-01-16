Şarkıcı Doğuş, kendi kozmetik markasını tanıttı!

Doğuş, kozmetik sektöründe. Sanatçı, kendi ismini verdiği 'Doğuş' markasının tanıtım çekiminin gerçekleştirildiği Kağıthane Art Yapım'da muhabirleri konuk etti.

"Kozmetikte ses getireceğimize inanıyorum"

Markasına güven duyduğunu aktararak konuşmaya başlayan Doğuş, "6 aydır bu proje var. Yabancı bir firma ile kendi markamız olan Daxx Cosmetic ile çalışıyoruz. Kadın erkek parfümümüz çıkıyor. Kozmetikte ses getireceğimize inanıyorum. Çünkü çok kaliteli ürünler çıkardığımıza inanıyorum. Kolonyamızda E vitamini var. Parfümle kolonyalarımız var. Gece gündüz kremimiz var." İfadelerine yer vererek sahibi olduğu marka hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yaptığım her iş ile gurur duyuyorum"

Şarkı söylemeye başlamadan önce pek çok meslek içerisinde yer aldığını söyleyen Doğuş, "Daha önce işportacılık yaptım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. İnşaatta çalıştım. Simit, su, poşet sattım. Bunlarla gocunacak bir şeyim yok. Yaptığım her iş ile gurur duyuyorum" açıklamalarında bulundu.