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Şarkıcı Aynur Aydın göğüs dekolteli paylaşımıyla olay oldu

34 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın sosyal medya hesabı üzeriden yapmış olduğu göğüs dekolteli paylaşımı ve altına yaptığı yorum ile olay oldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 20:01
Şarkıcı Aynur Aydın göğüs dekolteli paylaşımıyla olay oldu
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Yaşanan korona virüs pandemi sürecinde kendini eve kapatan ve takipçilerine bol bol iddialı paylaşımlar yapan ünlülerden biriside Aynur Aydın.

34 yaşındaki güzel şarkıcı sanal alemde verdiği pozlar ve yaptığı sütyen yorumlarıyla defalarca gündem olmuştu.

Şarkıcı Aynur Aydın son yaptığı sütyenin üzerinde yelek giydiği paylaşımında da epey konuşuldu.


Aydın'ın yapmış olduğu bu paylaşıma kısa süre içinde binlerce beğeni yağdı. Ayrıca güzel şarkıcı fotoğrafın altına 'işte böyle oldu' notunuda düşmeyi ihmal etmedi.

Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde de yine yapmış olduğu sütyensiz paylaşımına Ben sütyen bile takmıyorum sizi mi takıcam yorumlarıyla epey adından söz ettirmişti.

 



Son Güncelleme: 21.09.2020 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Aynur AydınAynur Aydın Göğüs Dekolteli Paylaşım
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