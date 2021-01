Sarah Jessica Parker, kendi mağazasından çıkmıyor

Sevilen dizi Sex and The City'nin devamının çekileceği HBO Max tarafından açıklandı. Sarah Jessica Parker'ın dizideki karakterinin adı Carrie Bradshaw'dı. Yine aynı karaktere hayat verecek olan Parker, dizi çekimleri başlamadan önce geçirebildiği bütün vakti New York'taki ayakkabı mağazasında geçirmeye çalışıyor.

Sarah Jessica Parker, 2014 yılında isminin baş harflerinden oluşan SJP Collection isimli kendi ayakkabı markasını kurdu. Parker, dizide sürekli alışveriş yaptığı mağazayı gerçek hayatta satın aldı ve kendi markasının ilk şubesini o mağazada açtı. Ünlü oyuncu, kendi mağazasında objektiflere yansıyor. Oyuncunun, yer aldığı her bölüm için 1 milyon doların üstünde ödeme alacağı konuşuluyor.

Parker, pazar gününü müşterileriyle geçirdi. Güzel oyuncunu üzerinde uzun kollu siyah tişört, Mavi kazak ve bol pantolon vardı. Kombininin altına ise kendi markasından siyah taşları olan süet bir bot giydi.