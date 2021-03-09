Sanatçı Yeliz'den kürk giyenlere sert sözler

Sanat dünyasının son dönemlerde en popüler sanatçıları arasına girmeye başaran, 45 yıldır sana sektörün içerisinde bulunuyor. Gerçek bir hayvan sever olduğunu ifade eden Yeliz,ile ilgili çok ilginç açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen deri kürk giyer misiniz sorusuna çok sert açıklamalarda bulunan başarılı şarkıcı yeliz büyük bir hayvan sever olduğunu ve hiçbir zaman kürk giymeyeceğini ifade etti. Bunun adeta bir hayvan katliamı olduğunu söyleyen başarılı şarkıcı yeliz, kürk giyenlere annenizin kanından kürk ile mi çıktınız diye sert bir soru sordum. Sadece kürkün değil 100.000 Türk Lirası değerinde olan çantaların taşınmasına da görgüsüzlük olarak ifade etti. Sonuç itibari ile 2 metre kadar küçük bir mezara gireceğimizi söyleyen başarılı sanatçı Yeliz, bu kadar büyük gösterişin büyük bir görgüsüzlük olduğunu ifade etti. Bu sözlerin ardından magazin dünyası çalkalanmaya başladı.