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Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti

Türk sanat müziği sanatçısı ustalarından Hüner Coşkuner, kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede kaldırıldığı yoğun bakımda hayata veda etti.

05 Şubat 2021 Cuma 00:38
Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti
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Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, bir süredir kemik iliği kanseri ile mücadele ediyordu. Tedavisi sürerken bir süre önce yoğun bakıma alınan ünlü sanatçıdan akşam saatlerinde acı haber geldi. Usta sanatçı tedavi altına alındığı hastanede vefat ettiği öğrenildi.Ünlü sanatçının vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

1963 İstanbul doğumlu Hüner Coşkuner liseyi Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'nde tamamladı. Sanat hayatına çok küçük yaşlarda atılan ünlü sanatçı, sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocaları önek aldı. 

Bir çok sosyal sorumluluk projelerinde etkin olan Hüner Coşkuner, başta Lösemili Çocuklar Vakfı olmak üzere Bedensel Engelliler Deneği, Dünya Şizofrenliler Deneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Çok sayıda albüm ve çıkardığı şiir kitaplarından gelen gelirleri bu vakıflara bağışladı. 

1987 yılında ilk albümünü Selami Şahin'e ait olan müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkardı. 

Daha sonra çok sayıda albüm çıkardı ancak ilk çıkardığı plak müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edildi.. Sanatçı ,sanat hayatı boyunca on adet plağa sahiptir.

Öte yandan 2000 yılında çıkardığı Klasikler-2 adlı albümü ile sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ünlü sanatçının son albümü ise  2015 yılında çıkardığı ve söz-müzik kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü dür.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:38
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Hüner CoşkunerVefat Etti
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