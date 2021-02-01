Sanat dünyasının acı kaybı!

2 senedir Akciğer kanserine karşı savaş veren Atilla Pekdemir kısa bir süre önce korona-virüse yakalanan ve atlatan 74 yaşındaki usta oyuncu yaşadığı İzmir'de hayatını kaybetti.

10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya gelen usta oyuncu İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlayan ve bölümü bitirmeden üçüncü sınıfta ayrıldı. Ankara’dan sonra eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde devam etti.

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?

Sevilen usta oyuncu 1943 yılında Giresun doğdu. Eğitim hayatına Giresun’da başlayan ve lise sonrasında Ankara Hukuk Fakültesine giren usta tiyatro oyuncusu 1963 yılında Hukuk fakültesini bırakarak İstanbul’da konservatuara başladı. 1968 yılında ise kazanmış olduğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Konservatuvarda okuduğu yıllarda beş arkadaşı ile birlikte GRUP-6 Tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk olarak Brecht (Karan Ana'nın Silahları) oyununu sergiledi. Profesyonel Tiyatro hayatına hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda yine bir Brecht oyunu Üç Kuruşluk Opera ile başladı. Gençlik Tiyatrosu, Minur Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Mayısmun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

