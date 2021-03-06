Sakatlanan Mesut Özil’in en büyük destekçisi eşi Amine Gülşe oldu

06 Mart 2021 Cumartesi 12:48
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı’nda oynanan Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe
maçının 65. dakikasında sakatlanan Mesut Özil
maça devam edememişti. 32 yaşında olan Mesut Özil’in ayağındaki iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar oluştuğu öğrenildi. Mesut Özil’e bu dönemde en büyük destek 2019 yılında dünya evine girdiği Amine Gülşe
’den geldi. Sakatlandıktan sonra birçok geçmiş olsun mesajı alan güzel oyuncu mine Gülşe sosyal medya hesabından tüm arayan, soran ve geçmiş olsun dileklerini yollayan herkese teşekkür ederken Mesut Özil’in Allah’ın izni ile iyi olacağını ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğini söyledi.
Son Güncelleme: 06.03.2021 12:48
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