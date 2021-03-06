Sakatlanan Mesut Özil’in en büyük destekçisi eşi Amine Gülşe oldu

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı’nda oynanan Fraport TAV Antalyaspor,maçının 65. dakikasında sakatlananmaça devam edememişti. 32 yaşında olan Mesut Özil’in ayağındaki iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar oluştuğu öğrenildi. Mesut Özil’e bu dönemde en büyük destek 2019 yılında dünya evine girdiği’den geldi. Sakatlandıktan sonra birçok geçmiş olsun mesajı alan güzel oyuncu mine Gülşe sosyal medya hesabından tüm arayan, soran ve geçmiş olsun dileklerini yollayan herkese teşekkür ederken Mesut Özil’in Allah’ın izni ile iyi olacağını ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğini söyledi.