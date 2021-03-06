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Sakatlanan Mesut Özil’in en büyük destekçisi eşi Amine Gülşe oldu

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe kulübüne transfer olan Mesut Özil Spor Toto Süper Lig’in 28. Haftasında oynadığı maçta sakatlanmıştı. Sakatlanan Mesut Özil’e en büyük desteği eşi Amine Gülşe verdi.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:48
Sakatlanan Mesut Özil’in en büyük destekçisi eşi Amine Gülşe oldu
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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı’nda oynanan Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe maçının 65. dakikasında sakatlanan Mesut Özil maça devam edememişti. 32 yaşında olan Mesut Özil’in ayağındaki iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar oluştuğu öğrenildi. Mesut Özil’e bu dönemde en büyük destek 2019 yılında dünya evine girdiği Amine Gülşe’den geldi. Sakatlandıktan sonra birçok geçmiş olsun mesajı alan güzel oyuncu mine Gülşe sosyal medya hesabından tüm arayan, soran ve geçmiş olsun dileklerini yollayan herkese teşekkür ederken Mesut Özil’in Allah’ın izni ile iyi olacağını ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğini söyledi.

amine1 



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:48
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Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilAmine GülşeSakatlıkFenerbahçe
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