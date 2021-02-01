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Sagopa Kajmer'den Ceza'ya barış çubuğu "Rap'in 4 kişilik temel taşıyız"

Sagopa Kajmer ve Ceza arasındaki buzlar eriyor. Sagopa Kajmer yaptığı son paylaşımla Ceza’ya barış çubuğunu uzattı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 17:20
Sagopa Kajmer'den Ceza'ya barış çubuğu
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Türkçe rapin en iyi iki ismi olarak bilinen Sagopa Kajmer ve Ceza arasında süren küslük son buluyor. Uzun süre küs kalan ikili geçtiğimiz yıllarda Ceza’nın babasının vefatının ardından Sagopa’nın baş sağlığı dilemesiyle erimeye başlamıştı.

Öte yandan son olarak Sagopa Kajmer sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Ceza’ya bir kez daha zeytin dalı uzattı. Sagopa, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

'Biz Türk Rap'in 4 kişilik temel taşıyız. Görüşmesek de, buluşmasak da, atışsak da, her birimizin ayrı ayrı hakkı vardır. Yaşasın Rap'

Sagopa Kajmer’in Ceza, Fuat Ergin ve Dr. Fuchs’u etiketleyerek yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündem olurken rap müzik severler ikilin bir araya gelerek yeniden düet yapması yönünde yorumlarda bulundu.



Son Güncelleme: 01.02.2021 17:20
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Anahtar Kelimeler:
CezaSagopa
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