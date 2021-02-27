Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hakan Taşıyan için acil çağrı!

Karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyice kötüleçmeye başladı. Sanatçının iyileşebilmesi için gerekli olan böbrek ve karaciğer naklinin bir an önce yapılması için acil çağrıda bulunuldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıda yapılan tetkikler sonucu aile yakınlarından alınan kan önekleri neticesinde kız kardeşinin böbrek nakli için test sonuçlarının olumlu çıktığının görüldüğü fakat karaciğer için herhangi bir donör bulunamadığı aktarıldı. Çağrıda Hakan Taşıyan'ın sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için acil karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği belirtildi.