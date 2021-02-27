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Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hakan Taşıyan için acil çağrı!

4 aydır böbrek ve karaciğer yetmezliğinden hastanede yatan ve bir süredir tedavi altında olan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken ünlü sanatçı için, sosyal medya hesabı üzerinden karaciğer nakli ve böbrek nakli olması için acil çağrısında bulunuldu.

27 Şubat 2021 Cumartesi 11:51
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hakan Taşıyan için acil çağrı!
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Karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyice kötüleçmeye başladı. Sanatçının iyileşebilmesi için gerekli olan böbrek ve karaciğer naklinin bir an önce yapılması için acil çağrıda bulunuldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıda yapılan tetkikler sonucu aile yakınlarından alınan kan önekleri neticesinde kız kardeşinin böbrek nakli için test sonuçlarının olumlu çıktığının görüldüğü fakat karaciğer için herhangi bir donör bulunamadığı aktarıldı. Çağrıda Hakan Taşıyan'ın sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için acil karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği belirtildi.



Son Güncelleme: 27.02.2021 11:51
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