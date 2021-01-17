İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Sağlığım kötü diyen Seren Serengil sevgilisi ile kayağa gidince sosyal medyada olay oldu

'Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım' diyerek sağlığının kötü olduğunu söyleyen Seren Serengil sevgilisi ile kayağa gidince sosyal medyada olay oldu

17 Ocak 2021 Pazar 22:22
Sağlığım kötü diyen Seren Serengil sevgilisi ile kayağa gidince sosyal medyada olay oldu
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde Dumping Sendromu hastalığına yakalandığı sosyal medyaya bomba gibi düşen ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek hayranlarını üzen Seren Serengil'in görüntüleri endişe vericiydi. Zayıflamak uğruna gastrit bypass ameliyatı olan Serengil 70 kilodan 46 kiloya düşerek sağlığını bozulma noktasına geldi. Açıklamalarının ardından sürpriz bir şekilde evlenme kararı aldığı sevgilisi Mustafa Tohma ile Erzurum’a kar tatiline giderek, gittiği kar tatilinden yaptığı paylaşımlar ile olay oldu. 

 

Tatil paylaşımlarında Seren Serengil'in kayak yaptığını gören takipçileri, onu soru yağmuruna tuttu. Sağlıksal problemleri olduğu halde nasıl kayağa gittiğini merak eden takipçilerine Seren Serengil’den cevap gecikmedi.

Seren Serengil takipçisinin sorusuna sporun ve temiz havanın iyi olduğunu vitamin depoladığını ve haftada 3 gün serum takıldığını söyleyerek 6 yaşından beri kayak yaptığını ve kendisini en mutlu eden şey olduğunu belirtti. Ruhen kayakçı olduğunu kendisine bir şey olmayacağını merak etmemelerini istedi



Son Güncelleme: 17.01.2021 22:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilKayak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinem Kobal'ın kar fotoğrafları sosyal medyayı yıktı geçti!
Sinem Kobal'ın kar fotoğrafları sosyal medyayı yıktı geçti!
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu karın keyfini çıkardılar
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu karın keyfini çıkardılar
Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı
Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı
Tanınmayacak halde! Loni Willison, sokaklarda hayatını devam ettiriyor!
Tanınmayacak halde! Loni Willison, sokaklarda hayatını devam ettiriyor!
Ajda Pekkan’dan kar paylaşımı
Ajda Pekkan’dan kar paylaşımı
Soluğu Uludağ'da alan Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi!
Soluğu Uludağ'da alan Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi!

Popüler Haberler

BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge kullanıcı yorumları
Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Kademeli olarak mı açılacak?
Kefaret dizisi Nursel Polis kimdir? Gerçek adı nedir? Ezgi Dinçer hakkında bilgiler
Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama nasıl yapılır?
Survivor Avantaj oyununu nedir, ne demek? Avantaj oyunu kazanınca ne oluyor?
Kefaret izlendi mi? Dizi tutar mı? Kefaret dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında?
TRT 1 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve konusu
Kanalların yayın akışları 23 Ekim Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Instagram’dan web sitesine ziyaretçi çekmek için kullanılabilecek yöntemler
Sorgu Sual program formatı nedir? CNN Türk Sorgu Sual sunucuları kimlerdir?
Kırmızı Odadaki Doktorun Gerçek Adı Ve Dizileri
Yaşlılık depresyonu nedir, nasıl yenilir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Yılmaz Erdoğan neden yok, ÇGHB'dan ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
Arıza yeni gelen ve ayrılan dizi oyuncuları
Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak görmenin anlamı
Kurtlar Vadisi Kaos konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.