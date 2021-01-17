Sağlığım kötü diyen Seren Serengil sevgilisi ile kayağa gidince sosyal medyada olay oldu

Geçtiğimiz günlerde Dumping Sendromu hastalığına yakalandığı sosyal medyaya bomba gibi düşen ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek hayranlarını üzen Seren Serengil'in görüntüleri endişe vericiydi. Zayıflamak uğruna gastrit bypass ameliyatı olan Serengil 70 kilodan 46 kiloya düşerek sağlığını bozulma noktasına geldi. Açıklamalarının ardından sürpriz bir şekilde evlenme kararı aldığı sevgilisi Mustafa Tohma ile Erzurum’a kar tatiline giderek, gittiği kar tatilinden yaptığı paylaşımlar ile olay oldu.

Tatil paylaşımlarında Seren Serengil'in kayak yaptığını gören takipçileri, onu soru yağmuruna tuttu. Sağlıksal problemleri olduğu halde nasıl kayağa gittiğini merak eden takipçilerine Seren Serengil’den cevap gecikmedi.

Seren Serengil takipçisinin sorusuna sporun ve temiz havanın iyi olduğunu vitamin depoladığını ve haftada 3 gün serum takıldığını söyleyerek 6 yaşından beri kayak yaptığını ve kendisini en mutlu eden şey olduğunu belirtti. Ruhen kayakçı olduğunu kendisine bir şey olmayacağını merak etmemelerini istedi

