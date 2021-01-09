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Safiye Soyman'ın makyajı süper kahraman Batman'e benzetildi

Eğlenceli ve samimi tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Safiye Soyman, yaptığı makyaj ile kendisini süper kahraman Batman'e benzetti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:46
Safiye Soyman'ın makyajı süper kahraman Batman'e benzetildi
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Eğlenceli halleriyle çok sevilen ünlü sanatçı Safiye Soyman, geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Soyman, makyajıyla süper kahraman Batman’e benzetildi.

İlginç makyajıyla Batman’e benzetildi

Kızıl saçları ve yaptığı makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzeten Safiye Soyman, paylaşımına ‘’Süper Kahraman Batman gibi 2021’de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu? Notunu ekleyerek takipçilerini gülümsetti. Ünlü sanatçı fotoğrafındaki göğüs dekoltesini gizlemek için de kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

Safiye Soyman’ın eğlenceli paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 15:46
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Anahtar Kelimeler:
BatmanSafiye Soyman
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