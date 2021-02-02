İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Safiye Soyman'ın ablası için geldiler, kendisini alıp gittiler

Türk sanat müziği sanatçısı olan Safiye Soyman 13 yaşında evlendirilmişti. Evlendirilme hikayesini anlatan Soyman, insanları şok etti.

02 Şubat 2021 Salı 20:42
Safiye Soyman'ın ablası için geldiler, kendisini alıp gittiler
Takip Et:

Safiye Soyman'ın iş adamı Faik Öztürk ile yıllardır devam eden mutlu bir evliliği var. Safiye Soyman, 13 yaşından evlendirilmesinin ardında yatan hikayeyi sunucu Lerzan Mutlu'ya anlattı.

 

Soyman, görücü usulü şekilde evlendiğini söyledi. Kocasının ailesinin, aslında ablasını istemeye geldiğini ancak ablası nişanlı olduğu için kendisini istediklerini dile getirdi.

 

Soyman'ın yaşının küçük olduğnu söylemelerine zamen görücüler küçükse büyütebileceklerini ve gelini olması söylüyor.

 

Soyman, küçük yaşına rağmen ablasından uzun olduğunu ve yaşından büyük gösterdiğini de ekliyor. Annesi ve babası, yaşı küçük olduğu için başta olmaz diyor. Babasının kendisine dorduğunu ve yaşı daha küçük olduğu için anlamadığını söylüyor.

 

15 günlük nişanlılık süresinin ardından hemencecik evlendirilmiş. Mahkemeye giderek yaşını büyütmeleri gerekmiş çünkü nikah olmuyormuş.

 

Hakimin, babasına çoğua bakamıyorsan ver ben bakarım, el kadar çocuğu evlendiriyorsun dediğini de ekledi. Soyman, bu anı hayatı boyunca unutamamış. Babasının çok üzüldüğünü de vurguladı.

 

Soyman'ın, Ziya Akaröz ile 11 yıl süren evliliğinden 2 çocuğu oldu. Çift, evliliklerinden 11 yıl sonra boşanmış.

 

Aşağıda yer alan fotoğrafta 15 yaşındaki Safiye Soyman'ın kucağında 11 aylık kızı Ümran duruyor.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 20:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Safiye SoymanFaik ÖztürkTürk Sanat Müziği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı
Şeyma Subaşı, sevgilisinin arabasıyla hava attı
Şeyma Subaşı, sevgilisinin arabasıyla hava attı
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan evlenecekler mi?
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan evlenecekler mi?
Müge Boz evlilik yıldönümünü kutladı.
Müge Boz evlilik yıldönümünü kutladı.
İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor?
İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor?
Justin Bieber fiyatı dudak uçuklatan yeni aracıyla kameralara yakalandı
Justin Bieber fiyatı dudak uçuklatan yeni aracıyla kameralara yakalandı

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ne zaman?
Askerlik süresi kaç ay, 18 ay oldu mu? 2021 Kısa ve uzun dönem askerlik süreleri
Telefondan silinen numaralar nasıl geri yüklenir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan Onur Şan kimdir? Emin karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Seni Çok Bekledim dizisi Songül’ü kim canlandırıyor? Selen Domaç'ın biyografisi
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisinde Meryem karakterini Serpi Gül canlandırıyor
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Hekimoğlu Mahir karakterini kim canlandırıyor? Serdar Orçin kimdir?
Bir Ayrılamayız şarkısına nasıl katılırım? Biz Ayrılamayız molped reklamı
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme
Annem fimi konusu nedir? Annem' TV'de ilk kez Kanal D'de
2020 TüvTürk zamlı araç muayene fiyat listesi ( Araç sınıflarına göre )
DPB Adalet Bakanlığı Gardiyan, Mübaşir, CTE ve Katip Alımları Başvuru Şartları Ve Detayları!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Baraj dizisine katılan Feri Baycu Güler kimdir? Canan karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela’yı kim canlandırıyor? Ceren Yüksekkaya'nın biyografisi
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Çorumlu oynadığı diziler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Şubat 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Masumlar Apartmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.