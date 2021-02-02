Safiye Soyman'ın ablası için geldiler, kendisini alıp gittiler

Safiye Soyman'ın iş adamı Faik Öztürk ile yıllardır devam eden mutlu bir evliliği var. Safiye Soyman, 13 yaşından evlendirilmesinin ardında yatan hikayeyi sunucu Lerzan Mutlu'ya anlattı.

Soyman, görücü usulü şekilde evlendiğini söyledi. Kocasının ailesinin, aslında ablasını istemeye geldiğini ancak ablası nişanlı olduğu için kendisini istediklerini dile getirdi.

Soyman'ın yaşının küçük olduğnu söylemelerine zamen görücüler küçükse büyütebileceklerini ve gelini olması söylüyor.

Soyman, küçük yaşına rağmen ablasından uzun olduğunu ve yaşından büyük gösterdiğini de ekliyor. Annesi ve babası, yaşı küçük olduğu için başta olmaz diyor. Babasının kendisine dorduğunu ve yaşı daha küçük olduğu için anlamadığını söylüyor.

15 günlük nişanlılık süresinin ardından hemencecik evlendirilmiş. Mahkemeye giderek yaşını büyütmeleri gerekmiş çünkü nikah olmuyormuş.

Hakimin, babasına çoğua bakamıyorsan ver ben bakarım, el kadar çocuğu evlendiriyorsun dediğini de ekledi. Soyman, bu anı hayatı boyunca unutamamış. Babasının çok üzüldüğünü de vurguladı.

Soyman'ın, Ziya Akaröz ile 11 yıl süren evliliğinden 2 çocuğu oldu. Çift, evliliklerinden 11 yıl sonra boşanmış.

Aşağıda yer alan fotoğrafta 15 yaşındaki Safiye Soyman'ın kucağında 11 aylık kızı Ümran duruyor.