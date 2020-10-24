Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı

Türkiye’nin sevilen komedyenlerinde oyuncu Şafak Sezer10 sene önce Beykoz’daki evini sattıktan sonra şimdi de 7 yıl önce aldığı ve Büyükçekmece’de bulunan bahçesini ve içini özel olarak dekore ettiği evini 9 milyon 700 bin TL’ye satışa çıkardı. Evini 7 sene önce 7 milyona almıştı.

ÖZEL OLARAK DEKORE EDİLDİ

9 odalı ve özel olarak dekore edilmiş lüks villanın birçok banyosu ve 2 tane salonu bulunuyor. Aidatının bir asgari ücret kadar olduğu lüks villa için dudak uçuklatan bir fiyat isteniyor.

Birçok dizi ve filmde rol alan oynadığı karakterler ile herkesin gönlünü fetheden Şafak Sezer’in evinin neden satışa çıkardığı ise bilinmiyor.

DAVALIK OLDU

Evin dekorasyonu için 7 yıl önce anlaştığı mimarlık şirketi ile Şafak Sezer davalık olmuştu