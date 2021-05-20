Sadakatsiz'in Gönül'ü Seda Altuner'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı

Sadakatsiz dizisinin sevilen karakteri Gönül’ü canlandıran güzel oyuncu Seda Altuner’in yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Güzel oyuncu bu günlerde Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı karakter ile gündeme gelse de aslında kendisi uzun senelerdir ekranlarda pek çok dizide rol almıştır. Tiyatro bölümünden mezun olan Altuner, aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapıyor.

Güzel oyuncunun eski dizilerindeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İşte, Seda Altuner’in bu zamana kadar oynadığı diziler ve görüntüleri…

Güzel oyuncu Seda Altuner’in ilk oyunculuk deneyimi 2005’te oynadığı Ev Hapsi isimli dizidir.

Sonrasında ise Eşref Saati isimli dizide Lütfiye karakterini canlandırmış ve aynı sene Hayat Kavgam isimli dizi ile de ekranlara gelmiştir.

Güzel oyuncu 2008 yılına geldiğimizde o zamanların sevilen filmi İş Arıyoruz’da Pelin karakterini canlandırdı.

2009 yılına geldiğimizde ise Melekler ve Kumarbazlar filminde rol almıştır.

Ve tabi ki unutulmaz dizi Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin kadrosunda da güzel oyuncuyu Seda karakteri ile gördük.

Oyuncu 2011 yılında Cast-ı Olan Var mı, 2013 yılında ise Celal ile Ceren isimli filmlerde oynamıştır.

Bu zamana kadar pek çok dizi ile filmde yer alan Altuner’in projeleri say say bitmez. Oyuncu, 2016 yılından bu zamana kadar Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Paramparça, Avlu, Söz Vermiştin gibi yapımlar ile ekrana gelmiştir.