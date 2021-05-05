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Sadakatsiz oyuncusu Özge Özder mutluluktan ağladı

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsi'de oynayan ve Doktor Derya'yı canlandırdan Özge Özder, Şubat ayında kızı Luna'yı kucağına almıştı. Başarılı oyuncunun Baby&You dergisine verdiği röportaj dikkat çekti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:05
Sadakatsiz oyuncusu Özge Özder mutluluktan ağladı
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Sadakatsiz dizisinin doktoru Özge Özder, verdiği röportajda hamile olduğunu önce müzisyen eşi Sinan Güleryüz’e sonra da oynadığı dizinin yapımcısı olan Fatih Aksoy’a verdiğini dile getirdi.

43 yaşında olan oyuncu Özder, yapımcısının hamileliğine hassasiyetle yaklaştığını dile getirdi. Özder şu ifadeleri kullandı:  "Pandemi var, müzik sektörü berbat, eşimin işleri durgun. Ama Fatih Aksoy, 'Bebekler projemize uğur getirir. Merak etme hamileliğini gizleriz' dedi. İnanamadım, sevinçten ağladım"

Özge Özder, doğumundan iki gün önce bile sette olduğunu dile getirdi. Hamileliğinde hiç sorun yaşamadığını söyleyen ünlü oyuncu şu açıklamada bulundu:

"Doğuma iki gün kala aynı motivasyonla setteydim. Gık demedim. Hamileliğim sorunsuz geçti. Son bir ay gebelik hipertansiyonu çıkması ve Luna'yı erken almaları hariç tabii. Ne üzdüm, ne üzüldüm." Özge Özder, doğurmaya karşı tedirgin olduğunu ve doğum fobisi olduğunu açıkladı. Oyuncu bu yüzden hamileliği boyunca kendini doğurmak yerine ameliyat olacağım diyerek telkin ettiğini açıkladı. Doğumdan kalan kiloları ile alakalı konuşan Özder şu ifadeleri kullandı: "Her şeyi yiyorum ve asla diyet yapmıyorum. Emzirmek kilo verdirdi, verdirmese de umurumda değil. Şu an dört kilo fazlam var." Başarılı oyuncu Özder, doğum nedeni ile ara verdiği dizisi Sadakatsiz’e geçtiğimiz haftalarda geri döndü. Oyuncunun eşi Sinan Akyüz, geçen haftalarda karısının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutlamıştı. İşte o paylaşım…   "Bugün sevdiğimin, hayat arkadaşımın, benim meleğimin doğum günü. Duygularımı müzikle anlatmayı sevsem de, sana bir şeyler yazmak istedim bugün elimden geldiğince. Aslında dört yıl önce hiç tanımadığım ama senin için hayatındaki değeri inanılmaz olan bir ekibi toplamıştım doğum gününde. Hepsinin ismini tek tek rehberinden bulup, hepsine 'Haydi, sen bunu, sen bunu getir' deyip... Seninle ilk yan yana oturduğumuzda aramızda Gökhan ile sohbetimiz sırasında sen de bize dahil oldun ve uçaktan indiğimde o iki satte aslında evlenmek istediğim kadını bulduğumu söylemiştim kendime. Zaten bence bu karar anlık gelen bir karar. İstiyorsun, yapıyorsun, önemlisi sürdürmek... Her geçen gün yeni bir özelliğini keşfettim. O güzel kalbini, hassaslığını, duvar gibi duran ama uçucu yapını, eğlenceli yanını, erkek çocuğu tarafını, asilliğini, doğruluğunu, her işteki dürüstlüğünü, hayvan sevgini. Her gün yeni bir senle tanıştım... Şimdi ise bizden bir parça var yanımızda. İkimizin karşımı, biraz Elif, biraz Özge, biraz Sinan. İnşallah her şeyi sana benzer. İnşallah senin gibi iyi kalpli ve benzersiz olur. Çok şanslıyım sana sahip olduğum için, çok şanslıyım benim olduğun için. Dün, bugün, yarın ve her gün. Seni çok seviyorum hayat arkadaşım. İyi ki.”      

 

 

 

 

 

 

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
KanalDSadakatsizözgeözderBaby&You
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