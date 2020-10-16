Sadakatsiz dizisinin

Bir TV kanalında başlayan ve ilk bölümü ile dikkatleri çeken Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı dizi ‘Sadakatsiz’ de Selçuk karakterini canlandıran ve sevgilisini darp eden sahnelerle dikkat çeken Tarık Emir Tekin ünlü şarkıcı oyuncu Şevval Sam ve Metin Tekin ‘in oğlu oldu ortaya çıktı.

İlk bölümüyle dikkatleri çeken özel bir tv kanalında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde ilk bölümlerde sevgilisini darp eden madde bağımlısı bir genç olan "Selçuk" karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin'in şu sıralar Yasak elma dizisinde oynayan ve sevilen karakter Ender’e hayat veren şarkıcı Şevval Sam ve eski futbolcu Metin Tekin çiftinin evliliklerinden olan oğlu olduğu ortaya çıktı.

OXFORD'UN DRAMA OKULUNA SEÇİLEN İLK TÜRK

Oyuncu Tarık Emir Tekin eğitimine 2017 yılında tüm dünya genelinde 8 bin kişinin başvurduğu Oxford'un drama okuluna seçilen sadece 17 kişiden biri olduğu ve bu okula seçilen ilk Türk olduğu öğrenildi.

PEKİ TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

Tarık Emir Tekin, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu olan Metin Tekin ve ünlü sanatçı Şevval Sam’ın 1993 yılında evlendiği ve 7 yıl süren bu evliliklerinden 1997 yılında doğan oğullarıdır.7 yıl süren evliliklerinin ardından 2000 yılında yollarını ayırmaya karan veren ikili evliliklerini dostça bitirmiş ve oğulları için sık sık bir araya gelmişlerdi. Mutlu bir çocukluk geçiren Tarık Emir Tekin 23 yaşında genç bir oyuncudur. .Yakışıklılığı ile dikkatleri geçen genç yetenek 184 cm boyu ile dikkatleri çekmektedir.

