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Sadakatsiz dizisinde şok ayrılık ! Mert karakteri diziden ayrılıyor

Her hafta Çarşamba günleri merakla izlenen dizi Sadakatsiz'de şok ayrılık gerçekleşti.

29 Ocak 2021 Cuma 16:43
Sadakatsiz dizisinde şok ayrılık ! Mert karakteri diziden ayrılıyor
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Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de Mert karakteri ile yer alan Eren Vurdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diziden ayrıldığını duyurdu.

Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizi de sürpriz ayrılık yaşandı. Dizi de Bahr’ın eşi olan ve onu sıklıkla aldatan Mert karakteri senaryo gereğince diziden ayrılıyor.

Eren Vurdem resmi instagram hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz… Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın”

Eren Vurdem

7 Ekim 1988 Konya doğumlu olan oyuncu, eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde almıştır. Oyuncu ilk deneyimini 2009 senesinde “Hesaplaşma” dizisi ile yaşamıştır. Yakışıklı oyuncu bir çok projede yer almıştır.

Oyuncu çıkışını Fox TV’de yayınlanan “İnadına Aşk” dizisinde üstlendiği Çınar karakteri ile yaşamıştır. Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisindeki “Başçavuş Ateş Acar” rolü ile de seyirciden büyük ilgi toplamıştır.

Oyuncunun yer aldığı diğer projeler ise, Kuruluş Osman (Konur Alp), Türkler Geliyor, Sümela’nın Şifresi, Son Mektup.

 

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizErenVurdemKanalD
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