İstanbul 16°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu?

Kanal D ekranlarında seyirciler ile buluşan Sadakatsiz dizisinde gelişmeler devam ediyor. Asya ve Derin arasındaki gerilimler artarken kaza geçirecekleri fragman da gösterildi. 2 Haziran Çarşamba akşamı 31.bölümüyle sezon finali yapacak dizi hakkında merak edilenler haberimizde

02 Haziran 2021 Çarşamba 20:46
Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu?
Takip Et:

İlk bölümünden bu zamana kadar her bölümü ile yoğun ilgi gören Sadakatsiz dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor. 2 Haziran Çarşamba günü sezon finali yapan dizide yayınlanan fragman ile heyecanlar arttı. Asya, Derin ile konuşmak için evine gider. Derin annesini ısrarlarına rağmen Asya ile konuşmayı kabul eder.

Bu konuşma uçurumun kenarında gerçekleşmesi ile gerilimler arttı. Ölümle burun buruna gelen Derin ve Asya araba ile uçurumdan yuvarlanıyor. Fragmanda yayınlanan bu bölüm ile herkesin kafasında Asya ve Derin ölüyor mu soruları arttı.

Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanan sezon finali sabırsızlıkla bekleniyor. 20.00’da sezon finali seyirciler ile buluşacak.


Son Güncelleme: 02.06.2021 20:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz Sezon FinaliAsya Ve Derin öliyor Mu?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lavin Ay kimdir? Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir?
Lavin Ay kimdir? Beyazıt Öztürk'ün sevgilisi Lavin Ay kimdir, kaç yaşında, instagram adresi nedir?
Hadise ve Acun Ilıcalı küs mü, aralarındaki sorun ne?
Hadise ve Acun Ilıcalı küs mü, aralarındaki sorun ne?
Adana'da İlker Aksum'un korkutan kazası
Adana'da İlker Aksum'un korkutan kazası

Popüler Haberler

Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu?
Sadakatsiz Asya ölecek mi? Cansu Dere yeni sezonda diziden ayrılıyor mu?
HGS hesap bakiyesi sorgulama ve yükleme 2021
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Show TV Cam Tavanlar oyuncuları kim kimdir?
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli, kaç yaşında? Dilan Demircioğlu hangi projelerde yer aldı?
EDHO final mi yapıyor? EDHO sezon finali ne zaman?
Sadakatsiz dizisindeki Melih karakteri Kimdir? Ali İl dizideki rolü ve hayatı
Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!
MEB İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB il dışı atama tarihleri takvimi
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisinin Bora'sı Göksel Kayahan'ın hayat hikayesi!
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir?
Acemi Anneler Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk kimdir?
Sadakatsiz dizi oyuncusu Cavidan kimdir? Meltem Baytok hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Savaş karakteri Kimdir? Kaan Altay Köprülü dizideki rolü ve hayatı
Bugün kimin maçı var? 2 Haziran 2021 Çarşamba maç programı
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.