Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu?

İlk bölümünden bu zamana kadar her bölümü ile yoğun ilgi gören Sadakatsiz dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor. 2 Haziran Çarşamba günü sezon finali yapan dizide yayınlanan fragman ile heyecanlar arttı. Asya, Derin ile konuşmak için evine gider. Derin annesini ısrarlarına rağmen Asya ile konuşmayı kabul eder.

Bu konuşma uçurumun kenarında gerçekleşmesi ile gerilimler arttı. Ölümle burun buruna gelen Derin ve Asya araba ile uçurumdan yuvarlanıyor. Fragmanda yayınlanan bu bölüm ile herkesin kafasında Asya ve Derin ölüyor mu soruları arttı.

Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanan sezon finali sabırsızlıkla bekleniyor. 20.00’da sezon finali seyirciler ile buluşacak.