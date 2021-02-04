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Saçını kazıtan Colin Farrell görenleri şaşırttı!

Spor salonundan çıkarken görüntülenen Colin Farrell görenleri şaşırttı. Saçlarını kazıtan ünlü oyuncu tanınamaz hale geldi.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:10
Saçını kazıtan Colin Farrell görenleri şaşırttı!
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Colin Farrell’in yeni film hazırlığı için saçlarını kazıttığı düşünülüyor. Spor salonundan çıkan ve aracına yönelen Farrell’ın birçok fotoğrafı çekildi. Oyuncunun son halini hayranları bile tanıyamadı.

 

2021’in başında vizyona girmesi planlanan ancak pandemi sebebiyle vizyon tarihi yılın sonlarına alınan The Batman filmi için Farrell yine inanılmaz bir değişim geçirmişti. Filmde Farrell tarafından Penguin isimli karakter canlandırılacak.

 

Yetenekli oyuncunun The Batman setindeki kilolu ve yara izlerine sahip suratı da hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. The Batman filminde Bruce Wayne karakteri Robert Pattinson tarafından canlandırılacak.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 15:10
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Anahtar Kelimeler:
Colin FarrellLos AngelesThe BatmanPenguin
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