Saç rengini değiştiren Pınar Altuğ, yeni imajıyla 10 yaş birden gençleşti

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan oyuncu Pınar Altuğ, imajını yenileyerek hayranlarını şaşırttı. Eski manken ve başarılı oyuncu Altuğ, yıllardır kullandığı saç rengini koyu renge boyattı.

Son görüntüsünü Instagram hesabından paylaşan 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni saç rengi hayranları tarafından oldukça beğenilirken fotoğraf dakikalar içinde binlerce yorum aldı.

Sanatçını hayranları için 'sürpriz' notuyla paylaştığı fotoğrafın altında 10 yaş birden gençleştin yorumlarıyla karşılaştı.

Bir dönem yine koyu saç rengiyle gördüğümüz Pınar Altuğ, bir süredir sarı saç rengini kullanıyordu. Eski koyu renk saçlarına övgüler alan Pınar Altuğ, radikal bir kararla koyu renge dönerek değişimi gözler önüne serdi.