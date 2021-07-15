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Sabancı erkeklerinin sevgili terörü bitmiyor! Hakan Sabancı'dan sonra sıra Faruk Sabancı'ya geldi

Ülkemizin en zengin ve saygıdeğer aileleri arasında yer alan Sabancı ailesi, ailenin çapkın erkeklerinden dolayı her gün gündemde yer almayı başarıyor. Uzun süredir Hakan Sabancı Aygün Aydın ile yaşadığı aşktan dolayı gündemin en çok konuşulan ismi olurken, şimdi bir de kardeşi Faruk Sabancı aşk hayatı yüzünden gündem olmayı başardı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:47
Sabancı erkeklerinin sevgili terörü bitmiyor! Hakan Sabancı'dan sonra sıra Faruk Sabancı'ya geldi
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Yaşadıkları aşklar ile gündemden düşmeyen Sabancı erkekleri bugün yine gündem olmayı başardı. Bugünün gündeminde ise bir başka Sabancı erkeği yer alıyor…

Hakan Sabancı baba mı oluyor?

Hem çapkınlığı hem de yakışıklılığı ile tanınan Hakan Sabancı, bir süredir Aygün Aydın ile yaşadığı aşktan dolayı gündemin en çok konuşulan isimleri arasındaydı. Yaşadığı aşkın ardından Aydın’dan kurtulamayan Hakan Sabancı, adeta mahkeme salonları ile bütünleşti. İkili arasında sular bir türlü durulmazken, Aygün Aydın hamile olduğunu açıkladı. Aydın’ın bu iddiası ile yer yerinden oynarken çapkın Sabancı’dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Yeni gündem Faruk Sabancı!

26 yaşında olduğunu ve bu zamana kadar herhangi bir ilişkisi olmadığını söyleyen Faruk Sabancı, 26 senedir aradığı aşkı sunucu Dilay Korkmaz’da buldu. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili halen birlikte. Ancak güzel sunucunun sevgilisinin fotoğrafına yaptığı yorum kafaları karıştırdı…

DJ’lik yapan Faruk Sabancı, Ece Seçkin’le bir fotoğraflarını paylaşarak birlikte yeni şarkı çıkaracakları müjdesini verdi. Çıkaracakları şarkının ismiyle ilgili takipçilerinden fikir isteyen Faruk beyin sevgilisi Dilay Korkmaz’ın verdiği cevap oldukça şaşırttı. Korkmaz sevgilisinin fotoğrafının altına, “Çamaşır makinesinde 90 derece kazak yıkamışımdır!” yorumunu yapınca sosyal medya çalkalandı. Güzel şarkıcı Ece Seçkin’in bu yoruma vereceği cevapsa merak konusu oldu.


Son Güncelleme: 15.07.2021 14:47
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Dilay Korkmazın Faruk Sabancı YorumuFaruk Sabancı Ece Seçkin Düeti
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