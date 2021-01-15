Sabah kahvaltısında pirzola tercih eden Nusret Gökçe'ye tepki yağdı!

Et restoranı sahibi Nusret Gökçe sabah kahvaltıda pirzola yiyerek takipçilerini fena kızdırdı.

Dünyanın bir çok yerinde restoranları bulunan Nusret Gökçe'nin sabah kahvaltısında pirzola tercih etmesi tepkilere neden oldu. Yaptıklarının tamamen gösteriş olduğunu söyleyen takipçileri, yayınlanan videonun altını yorumlarla doldurdu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirerek gündemden düşmeyen restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe, son paylaştığı video ile de yine olay oldu. Kahvaltıda pirzola yemeyi tercih eden Nusret, çektiği videosunu takipçileriyle paylaşırken, videonun tepkiler almasına neden oldu.

Sosyete etçisi Nusret Gökçe, son şovu olan videonun altına 'Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee' notunu yazarken ınstagram takipçileri gösteriş yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek ünü işletmeciye tepkiler yağdırdılar.