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Saba Tümer'in kahkahası 90 bin TL'ye alıcı buldu!

Sosyal sorumluluk çalışmalarına çok önem veren Saba Tümer, kahkahasını NFT aracılığı ile satmaya karar verdi. Tümer'in kahkahası 90 bin TL'ye alıcı bulunurken elde edilen gelirin sosyal sorumluk projelerinde harcanacağı bildirildi.

04 Nisan 2021 Pazar 14:42
Saba Tümer'in kahkahası 90 bin TL'ye alıcı buldu!
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Ünlü sunucu Saba Tümer, daha öncesinde sigortalattığı kahkahasını  bin TL'ye satışa çıkardı. NFT aracılığı ile satışa çıkarılan kahkahadan elde edilen gelirin ise sosyal sorumluluk projelerinde harcanacağı öğrenildi.

Dünyada bir ilki gerçekleştiren güzel sunucu Saba Tümer, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, kahkahasının satarak 90 bin TL gelir elde ettiğini ve İzzet Pinto'nun kendisine kahkahası karşılığında ödediği bu bedeli de Darüşşafaka ile birlikte  Tohum Otizm Vakfı'na bağışlayacağını söyledi. Tümer paylaşımında ayrıca 10 bin fidan katkıda bulunarak 'Kahkaha Korusu' yaptırmak istediğini belirterek bağışların gerçekleştiğinde dekontlarını da paylaşacağını ifade etti.



Son Güncelleme: 04.04.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
Saba TümerSaba Tümer Kahkahası90 Bin Lira
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