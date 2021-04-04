Saba Tümer'in kahkahası 90 bin TL'ye alıcı buldu!

Ünlü sunucu Saba Tümer, daha öncesinde sigortalattığı kahkahasını bin TL'ye satışa çıkardı. NFT aracılığı ile satışa çıkarılan kahkahadan elde edilen gelirin ise sosyal sorumluluk projelerinde harcanacağı öğrenildi.

Dünyada bir ilki gerçekleştiren güzel sunucu Saba Tümer, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, kahkahasının satarak 90 bin TL gelir elde ettiğini ve İzzet Pinto'nun kendisine kahkahası karşılığında ödediği bu bedeli de Darüşşafaka ile birlikte Tohum Otizm Vakfı'na bağışlayacağını söyledi. Tümer paylaşımında ayrıca 10 bin fidan katkıda bulunarak 'Kahkaha Korusu' yaptırmak istediğini belirterek bağışların gerçekleştiğinde dekontlarını da paylaşacağını ifade etti.