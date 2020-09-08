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Saba Tümer'den flaş Survivor Mert açıklaması: 'Mert'in orada olduğunu bilseydim...'

Acun Ilıcalı'nın sorup Saba Tümer'in yanıtladığı programda Mert açıklaması sosyal medya gündemine oturdu. Tümer, 'Mert'in olduğunu bilseydim ben de katılırdım yarışmaya.' diye konuştu.

08 Eylül 2020 Salı 22:07
Saba Tümer'den flaş Survivor Mert açıklaması: 'Mert'in orada olduğunu bilseydim...'
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Acun Ilıcalı ünlü sunucu Saba Tüber ile Survivor 2020 yarışmacılarından Mert Öcal ile bir araya geldi. Tümer, yarışmaya erken veda ettiğini düşündüğü Öcal ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Saba Tümer’e Mert Öcal hakkında ne düşündüğü soruldu.


Tümer, Mert’in yarışmadan çok erken elendiğini dile getirerek ‘’Mert’in orada olduğunu bilseydim ben de katılırdım yarışmaya.’’ diye belirtti.

‘’İstesem daha iyi oynardım.’’

Mert Öcal, Saba Tümer’in sorduğu ‘’En iyi olduğun yer neresi’’ sorusu için ‘’Voleybol’’ yanıtını verdi. Öcal yarışta kötü oynamak istediğini ve istese daha iyi oynayabileceğini aktardı.

Survivor 2020’nin iddialı isimlerinden Mert Öcal voleybol oyununda beklenen performansı gösterememişti.



Son Güncelleme: 08.09.2020 22:07
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Anahtar Kelimeler:
Saba TümerAcun IlıcalıMert Öcal
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