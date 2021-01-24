Rus protestoculara

Almanya’da tedavi gören sonrasında da ülkesi Rusya’ya geri dönen Rus muhalif lider Alexey Navalny’in tutuklaması sebebiyle çıkan protestolarda Rus polisler göstericilere sert müdahalelerde bulunmuştu.

‘Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist’

Gazeteci, Rusya yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü sosyal medya hesabından ‘Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist’ notu ile paylaştı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan usta oyuncu Cüneyt Arkın, ‘Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine, askerine saldırmaz’ sözleri ile cevap verdi.