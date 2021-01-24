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Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye usta oyuncudan yanıt gecikmedi

Nevşin Mengü, Rusya'da çıkan protesto gösterilerinden bir görüntüyü paylaşıp 'Cüneyt Arkın gibi aktivist' diyince usta oyuncudan cevap gecikmedi.

24 Ocak 2021 Pazar 23:28
Rus protestoculara
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Almanya’da tedavi gören sonrasında da ülkesi Rusya’ya geri dönen Rus muhalif lider Alexey Navalny’in tutuklaması sebebiyle çıkan protestolarda Rus polisler göstericilere sert müdahalelerde bulunmuştu.

Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist’

Gazeteci Nevşin Mengü, Rusya yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü sosyal medya hesabından ‘Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist’ notu ile paylaştı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan usta oyuncu Cüneyt Arkın, ‘Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine, askerine saldırmaz’ sözleri ile cevap verdi.



Son Güncelleme: 24.01.2021 23:28
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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt ArkınNevşin MengüAlexey Navalny
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