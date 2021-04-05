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Rus Model Polina Malinovskaya yürek hoplatan pozlar

Dünyaca tanınan ünlü Rus Model Polina Malinovskaya karantina sonrasında çıktığı tatilden paylaştığı çok özel pozlar ile yürekleri hoplattı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:18
Rus Model Polina Malinovskaya yürek hoplatan pozlar
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2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası maçlarında yaptığı çok özel paylaşımlar ile gündeme gelen ve kısa sürede dünyada tanıman bir model haline gelen  Polina Malinovskaya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

22 yaşındaki cesur model, karantinadan sıkıldığı için soluğu sıcak ülkelerde aldı ve tatile çıktı.

Sanal alemi aktif kullanan Polina Malinovskaya'nın yaklaşık 2,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Şu sıralar karantinadan ve yoğu  tempodan sıkılan güzel model tatilinde , sıcak havanın ve güneşin tadını çıkarıyor, bu sıradada çok özel pozları paylaşmayı ihmal etmiyor.

Denize açıldığı teknenin üzerinde turuncu bikinisiyle poz veren güzel yıldız Polina Malinovskaya'nın bu paylaşımı adeta takipçilerinin yüreğini hoplattı ve kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bazı takipçileri ise fotoğrafta photoshop olduğunu ima eden yorumlar attı ancak güzel yıldızdan cevap gelmedi.

İşte  Polina Malinovskaya'nın tatilinden paylaştığı yürek hoplatan cinsten pozları

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.04.2021 18:18
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