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Rus model Anastasiya Kvitko'dan yürek hoplatan pozlar

Dünyanın en çok tanınan Rus modellerinden birisi olan Anastasiya Kvitko sanal alemde takipçilerinin yüreklerini hoplatan pozlar vermeye devam ediyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 23:32
Rus model Anastasiya Kvitko'dan yürek hoplatan pozlar
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Anastasiya Kvitko dünyanın en çok tanınan Rus modellerinden birisi olarak biliyor.

26 yaşında olan Kvitko, Kim Kardashian'na olan benzerliği ile sanal alemde ününe ün katmaya devam ediyor.

Anastasiya Kvitko verdiği cesur ve iddialı pozlar ile sanal alemde esmeye ve hayran kitlesini artırmaya devam ediyor.

Instagramda 12 milyona yakın takipçisi bulunan Kvitko'un güzel, kıvrımlı vücut hatlarıyla verdiği pozlar kısa süre içinde binlerce beğeni topluyor.


Sanal alemde takipçileri için verdiği her pozu olay olan güzel model yine yaptığı paylaşım ile gündeme oturdu.

Beyaz bikinisi ile poz veren Anastasiya Kvitko bu iddialı pozuyla hayranlarında beğenileri topladı.

İşte 26 yaşında olan ve Amerikalı yıldız Kim Kardashian'na çok benzetilen rus model Anastasiya Kvitko'nun birbirinden iddialıo paylaşımları 

 



Son Güncelleme: 01.10.2020 23:32
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Anastasiya KvitkoAnastasiya Kvitko Yürek Hoplatan Pozlar
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