Rus model Anastasia Kvitko paylaşımları ile olay olmaya devam ediyor

Sanal alemin tanınan yüzleri arasında en üst sıralarda yerini koruyan Rus Model Anastasia Kvitko paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada 11 milyon takipçisi bulunan güzel model Anastasia Kvitko bazı pozlarını sanal alemde satışa çıkarmasıyla epey gündemi meşgul etmişti.

Yaz boyunca geçirdiği keyifli tatili süresi boyunca takipçilerini ihmal etmeyen Kvitko zaman zaman paylaştığı bikini pozlarıyla takipçilerinin yüreklerini ağzına getirmişti.

Tatilinin son dönemlerini geçiren güzel yıldız bu sefer ki pembe ip bikinili paylaşımı ile sanal alemde olay oldu.

İşte Anastasia Kvitko cesur pozlarından birkaçı ;