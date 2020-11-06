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RTÜK'ten Sadakatsiz dizisine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), incelemelerde bulunduğu bazı dizi ve televizyon programlarına ceza verdi. RTÜK'ün ceza verdiği diziler arasında yeni yayınlanmaya başlayan ve ilk haftalardan izlenme oranı iyi olan 'Sadakatsiz' dizisi de var. Diziye yönelik Kanal D'ye verdiği cezada, 'evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterilmesi' gerekçe gösterildi.

06 Kasım 2020 Cuma 15:56
RTÜK'ten Sadakatsiz dizisine ceza
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Ebubekir Şahin başkanlığında gerçekleştirdiği son toplantısında RTÜK, İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan birçok kanal ve dizinin incelendiği raporları görüştü.


İncelenen dizilerden biri olan ve yayınladığı haftalarda izlenme oranları oldukça iyi olan Sadakatsiz dizisi Üst Kurul, ‘evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren’, ‘çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturduğu “iddiası ile yayınlandığı kanal olan Kanal D’ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizinin başrolünde olan Asya başarılı bir doktordur. Eşi Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik küçük aileleri ile birlikte hep mutlu ve huzurlu oldular. Evliliklerinin problemsiz olduğunu düşünen Asya bir gün eşinin üşümemesi için boynuna attığı atkısında sarı bir bayan saçı bulur. Bir anda tüm evliliğini sorgulamaya başlayan Asya’nın hayatlarına başka bir pencereden bakmasıyla görmediği izler bir anda belirginleşmeye başlar. Her bulduğu ipucu onu farklı ipuculara götürür. Asya ihanete uğradığını anlamasıyla birlikte bu ihanet hikayesinin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır. Dost görünen herkes artık onun düşmanıdır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 15:56
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Anahtar Kelimeler:
RTÜKCezaSadakatsiz
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