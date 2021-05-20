Ronaldo'nun 2 milyar dolarlık lüks aracı görenleri hayran bıraktı!

Bu sezon Juventus’ta Serie A’da ve Şampiyonlar Ligi’nde takımı ile birlikte başarı elde edemeyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kendisine teselli armağanı olması için bir Ferrari Monza SP1 aldı. Başarılı oyuncunun 1.9 milyar dolar ödediği yeni aracı ise şüphesiz ki garajının en nadide parçası haline geldi.

İşte Ferrari Monza SP1..

Herkes tarafından tam bir otomobil tutkunu olarak bilinen dünyaca ünlü futbolcunun evinin garajında ise 20 adet süper spor ve lüks araba modeli bulunmaktadır. Ronaldo’nun sahip olduğu bu otomobillerinin arasında en pahalı olanı ise 2 sene önce almış olduğu değeri 2.8 milyon dolar olan Bugatti Chiron’dur. 4 çocuk babası olan Cristiano Ronaldo’nun sahip olduğu bütün arabalarının toplam değeri ise 30 milyon dolara ulaşmış durumda. Juventus’un yıldız oyuncusunun garajında bulunan en ekonomik otomobilinin değeri ise 55 bin dolar ile Mercedes C sınıfı bir Coupe modeldir. Ronldo’nun araba koleksiyonundaki diğer markalar ise şunlardır; Rolls Royce, , Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Auidi ve BMW.