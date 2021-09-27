Rolling Stones grubunun davulcusu Charlie Watts'dan kötü haber!

Ünlü Rolling Stone grubunun Charlie Watts hayatını kaybetti. 80 yaşındaki Charlie Watts, 1963 yılından beri Rolling Stone grubunun davulcusu idi. Haziran ayında doğum gününü kutlayan Watts, hayranlarının büyük üzüntüsü içinde hastanede hayata gözlerini yumdu.

Charlie Watts, 1941 yılında İngiltere'de doğdu. Babası kamyon şöförlüğü yapan Watts'ın annesi ise ev hanımı idi. Eğitim öğretim hayatını ailesinden uzakta sürdüren Watts, ortaokuldayken ailesinin ona bateri seti hediye etmesi ile sanat okuluna başladı. Üniversite eğitimini ise Westminster Üniversitesi’nde grafik sanatları bölümünde tamamladı.

Watts grafik tasarımcısı olarak işini yaparken bir taraftan da hobi olarak davul çalmakla ilgileniyordu. Bu sayede boş vakitlerinde Londra'nın çeşitli kulüplerinde davul çalıyordu. Davul çalma konusunda kendini geliştiren Watts, ilk halka açık göstrerisini1950 yılında yaptı. 1962 yılının ikinci yarısında ise Rolling Stone grubunun üyeleri ile tanıştılar ve 1963 yılında ocak ayı içerisinde grubu kurmuş oldular.