Rolling Stones grubunun davulcusu Charlie Watts'dan kötü haber!

Ünlü Rolling Stone grubunun Charlie Watts hayatını kaybetti. 80 yaşındaki Charlie Watts, 1963 yılından beri Rolling Stone grubunun davulcusu idi. Haziran ayında doğum gününü kutlayan Watts, hayranlarının büyük üzüntüsü içinde hastanede hayata gözlerini yumdu.
Watts grafik tasarımcısı olarak işini yaparken bir taraftan da hobi olarak davul çalmakla ilgileniyordu. Bu sayede boş vakitlerinde Londra'nın çeşitli kulüplerinde davul çalıyordu. Davul çalma konusunda kendini geliştiren Watts, ilk halka açık göstrerisini1950 yılında yaptı. 1962 yılının ikinci yarısında ise Rolling Stone grubunun üyeleri ile tanıştılar ve 1963 yılında ocak ayı içerisinde grubu kurmuş oldular.
Son Güncelleme: 27.09.2021 15:09