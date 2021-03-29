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Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın yıldız futbolcusu Ozan Tufan ile 28 Eylül 2020 tarihinde nişanlanmış olan Rojin Haspolat’ın kim olduğuna dair pek bir bilgi yer almıyor. İki üniversite mezunu olan Rojin Haspolat, özel bir sanat dergisinde hem editörlük hem de sanat festivali organizatörlüğü yapıyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 20:26
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?
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Milli oyuncunun bir zamanlar Fenerbahçe’de yaşamış olduğu sıkıntılardan sonra tekrar yükselişe geçen performansındaki en büyük destekçisi olduğu bilinen nişanlısı Rojin Haspolat, milli futbolcuyu adeta mücadeleye hazırlıyor. İlişkilerinin ardından performansında ciddi yükselme gösteren Ozan Tufan, Rojin Haspolat’la 31 Mart 2021 tarihinde evlenme kararı aldı.

Rojin Haspolat kimdir?

Milli futbolcunun müstakbel eşi Rojin Haspolat, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nü bitirdikten sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Birkaç sanat dergisinde editörlük ve sanat festivali organizatörlüğü yapıyor olan Rojin Haspolat, 1998 yılında dünyaya geldi.

2 yıllık ilişkiden sonra, 28 Eylül 2020 tarihinde nişanlanan Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin nişan yüzüğünü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taktı. Nişan töreninde Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu da yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Milli futbolcu, nişanlısı Rojin Haspolat’ın da yardımıyla evini Acarkent semtinden Zekeriyaköy’e taşıdı.

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat çifti, 31 Mart Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda yapılacak olan düğün töreniyle dünya evine giriyor. Çiftin nikâh şahitliğini ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yapacak.

2015’ten bu yana Fenerbahçe’de forma giyen ve millî maçlarda gösterdiği başarıyla milletimizin gönlünü kazanan başarılı oyuncu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile beraber istemeye gittiği Rojin Haspolat ile yine Başkan Ali Koç’un şahitliğinde dünya evine giriyor.

Ozan’ın en büyük destekçisi olmuş durumda

Rojin Haspolat, Ozan Tufan’ın başarısındaki en büyük destekçisi olmuş durumda. Ozan Tufan’ın her maçını yakından takip eden Rojin Haspolat, Dünya Kupası Elemelerinde oynanan Norveç maçında yaptığı paylaşımlarla da milli takıma ve Ozan Tufan’a övgüler yağdırdı.

Ozan Tufan’ın nişanlısı Rojin Haspolat, deneyimli futbolcunun yeni yaş gününü güzel bir mesajla kutladı. Rojin Haspolat, yaptığı paylaşımda, "Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Bende yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, duruluğunu sevdim..” iyi ki doğdun sevgili, iyi ki sen" cümleleriyle nişanlısına olan sevgisini dile getirdi.



Son Güncelleme: 29.03.2021 20:26
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Anahtar Kelimeler:
Rojin HaspolatOzan Tufan
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