Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, bugün Rojin Haspolat ile nikah masasına oturuyor. 26 yaşındaki başarılı futbolcu Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat, Çırağan Sarayı’nda yapılacak bir törenle evlenecek.

Genç çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç üstlenecek. Diğer bir nikah şahidi ise Emre Belözoğlu olacak.

Ozan Tufanın eşi Rojin Haspolat kimdir?

Rojin, 14.09.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralıdır. Bilkent Üniversitesinde Siyaset Bilimi okumuş ve ardından İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden yüksek lisans yapmıştır.

Rojin Haspolat, sanat festivali organizasyonlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Haspolat, bazı kültür sanat dergilerinde de editörlük yapmaktadır. Harper’s Bazaar dergisinde staj yapan Rojin Haspolat, aynı zamanda ELLE dergisinde moda stilisti yardımcısı olarak çalışmıştır. Bu faaliyetlerinin yanı sıra yardıma muhtaç çocuklar için düzenlenen birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer almıştır.

Ozan Tufan ise 23.03.1995 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tufan, 17 yaşındayken A Milli Takım formasını giymiştir.

2015 yılında Bursaspor’dan 7 milyon euroya transfer olan Ozan Tufan’ın sezon sonunda Premier Leageu’e transfer olması bekleniyor.