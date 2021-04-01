İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, bugün Rojin Haspolat ile nikah masasına oturacak. Sosyal medyada, fenerbahçe taraftarlarının ilgi odağı haline gelen Rojin Haspolat hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık…

01 Nisan 2021 Perşembe 10:44
Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, bugün Rojin Haspolat ile nikah masasına oturuyor. 26 yaşındaki başarılı futbolcu Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat, Çırağan Sarayı’nda yapılacak bir törenle evlenecek.

Genç çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç üstlenecek. Diğer bir nikah şahidi ise Emre Belözoğlu olacak.

 

 

Ozan Tufanın eşi Rojin Haspolat kimdir?

Rojin, 14.09.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralıdır. Bilkent Üniversitesinde Siyaset Bilimi okumuş ve ardından İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden yüksek lisans yapmıştır.

Rojin Haspolat, sanat festivali organizasyonlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Haspolat, bazı kültür sanat dergilerinde de editörlük yapmaktadır. Harper’s Bazaar dergisinde staj yapan Rojin Haspolat, aynı zamanda ELLE dergisinde moda stilisti yardımcısı olarak çalışmıştır. Bu faaliyetlerinin yanı sıra yardıma muhtaç çocuklar için düzenlenen birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer almıştır.

 

Ozan Tufan ise 23.03.1995 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tufan, 17 yaşındayken A Milli Takım formasını giymiştir. 

2015 yılında Bursaspor’dan 7 milyon euroya transfer olan Ozan Tufan’ın sezon sonunda Premier Leageu’e transfer olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 01.04.2021 10:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rojin HaspolatOzan TufanA Milli TakımFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enes Batur neden youtube cezası aldı? Enes Batur youtube video yüklemesi neden yasaklandı?
Enes Batur neden youtube cezası aldı? Enes Batur youtube video yüklemesi neden yasaklandı?
Betül Lily kimdir? Betül Lily nereli ve kaç yaşında?
Betül Lily kimdir? Betül Lily nereli ve kaç yaşında?
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok hesabı ne?
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok hesabı ne?
TikTok fenomeni Özgür Balakar kimdir, kaç yaşındadır?
TikTok fenomeni Özgür Balakar kimdir, kaç yaşındadır?
Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu nereli, yaşı kaç?
Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu nereli, yaşı kaç?
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı

Popüler Haberler

Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Nisan 2021 TRT 2'de yayınlanacak filmler neler?
Anaokulları zorunlu mu? 2021 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
Hangi kan grupları hastalıklara daha yatkındır? Kan gruplarına göre riskler
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
2021 Carrefour ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
HGS kaçak geçiş ihlali sorgulama nasıl yapılır? 2021 Ptt online HGS bakiye sorgulama
Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Malulen emekli nasıl olunur? Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 23 Mart 2021 Salı 1 BTC kaç tl oldu?
1 Nisan şakası yapmak günah mı? Nisan 1 şakaları yapmanın dinen bir sakıncası varmıdır?
Emanet 148. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 31 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2021
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Nisan 2021
1 Nisan komik ve eğlenceli şaka sözleri ve mesajları
Sgk şahıs ödemeleri ne zaman yapılıyor? 2021 sgk şahıs ödemeleri tarihleri
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.