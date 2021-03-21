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Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çiftinden gelen haber magazin dünyasına bomba gibi düştü. Bir süredir aşk yaşayan çiftin ayrıldıkları ortaya çıktı.

21 Mart 2021 Pazar 22:52
Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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Çukur dizisinde beraber rol alan ve aşkları dizi setinde başlayan Rıza Kocağolu ile Hazal Subaşı’nın ilişkilerini sonlandırdıkları ortaya çıktı.

24 yaşında olan genç oyuncu Hazal Subaşı kendinden 18 yaş büyük olan Rıza Kocaoğlu ile ilişkisini fikir anlaşmazlığı yaşadıkları sebebiyle bitirdi. Geçtiğimiz ay ilişkilerini bitirdikleri öğrenilen çift sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerini takip etmeye devam ediyorlar.

Güzel oyuncu Hazal Subaşı’nın Kocaoğlu ile birlikte çekilmiş pozlarını silmemesi dikkat çekerken 19 Mart günü 42 yaşana basan Kocaoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

Kocaoğlu yaptığı paylaşımda, “Bugün benim doğum günüm, 42 oldum. Çok yollar, çok yerler geçtim, sevdalara düştüm, kavgalar ettim, acılar, pişmanlıklar, mutluluklar... Sanırım değişmeyen tek şey umudum ve merakım oldu hayata karşı... Hayat sana teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı. Birçok ünlü isim yaptıkları paylaşımlarla Kocaoğlu’nun doğum gününü kutlarken Hazal Subaşı herhangi bir paylaşımda bulunmadı.



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
Rıza KocaoğluHazal Subaşı
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