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Rıza Kocaoğlu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Rıza Kocaoğlu'nun amcası ve Göztepe Kulübünün eski başkanı Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi Twitter hesabından paylaştı.

03 Ocak 2021 Pazar 21:46
Rıza Kocaoğlu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu!
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Çukur dizisinin ‘Aliço’su Rıza Kocaoğlu, güne acı bir haberle uyandı. Kocaoğlu’nun çok sevdiği amcası Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

 

Amcası Mustafa Kocaoğlu ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak acısını dile getiren Kocaoğlu’na, takipçilerinden baş sağlığı mesajları geldi.

Göztepe Kulübü’nün eski başkanlarındanb olan Mustafa Kocaoğlu’nun cenazesi 4 Ocak Pazartesi günü defnedilecek.



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:46
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Anahtar Kelimeler:
Rıza KocaoğluMustafa KocaoğluÇukurGöztepe
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