Rıza Kocaoğlu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Çukur dizisinin ‘Aliço’su Rıza Kocaoğlu, güne acı bir haberle uyandı. Kocaoğlu’nun çok sevdiği amcası Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Amcası Mustafa Kocaoğlu ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak acısını dile getiren Kocaoğlu’na, takipçilerinden baş sağlığı mesajları geldi.

Göztepe Kulübü’nün eski başkanlarındanb olan Mustafa Kocaoğlu’nun cenazesi 4 Ocak Pazartesi günü defnedilecek.