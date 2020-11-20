Rita Ora'nın serveti şarşırttı!

2000'li yıllarda müzik dünyasına adım adan İngiliz Şarkıcı Rita Ora ülkesinin tanınan yıldız isimleri arasında bulunuyor.

Meslek hayatı boyunca 2 albüm çıkaran ve milyonlara ulaşan ünlü şarkıcı yarışma programlarının hemen hemen her juri koltuğunda izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Televizyon dünyasında başarılı bir kariyeri bulunan ünlü model ayrıca reklam filmlerinde de oynuyor.

Başarılı kariyeri kadar Rita Ora'nın bugüne kadar elde ettiği kazançta konuşuluyor.

GÜzel şarkıcının bugüne kadar televizyon dünyasında kazandığı paranın 20 milyon sterlin yani 200 milyon TL olduğu açıklandı.

Öte yandan ünlügeçtiğimiz aylarda kardeşi ile birlikte Türkiye'ye tatile gelmiş ve bir detoks merkezinde kampa girmişti.

Diğer yandan başarılı şarkıcı televizyon dünyasında olduğu kadar sanal alemde de tanınıyor. Ora'nın ınstagramda 16 milyon takipçisi bulunuyor ve Ora sanal alemide aktif kullanıyor.

İşte Rita Ora'nın sanal alemde yaptığı bazı özel paylaşımlar