Rita Ora yeşil bikinisi üzerine taktığı takılarla dikkat çekti

İlk albümünü 2012 yılında çıkaran ünlü ingili şarkıcı Rita Ora arkadaşlarıyla birlikte uzun süredir tatil yapıyor.

29 yaşında olan güzel şarkıcı uzun süredi Ibıza sahillerinde boy gösteriyor.

Denizin,kumun ve sıcak havanın tadını çıkaran şarkıcı Rita Ora plajda giydiği kıyafet ve stili ile gündem oldu.

Sarkıcı Rita Ora geçtiğimiz gün plaja giderken yeşil rengin baskın olduğu rengarenk bikinisi üzerine taktığı taktılar ile dikkatleri üzerine çekti.

Arkadaşıyla birlikte denize giren güzel şarkıcının denizde uzun süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte ünlü şarkıcının arkadaşlarıyla tatilinden objektiflere takılan yeni görüntüler