Rita Ora üstsüz poz verdi sanal alem karıştı

İngiliz şarkıcı Rita Ora karantina sonrasında çıktığı tatilinden olaylı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

29 yaşındaki güzel şarkıcı tatiline Ibıza'da başlamıştı, şu sıraları ise Yunanistana geçti.

Ora tatil süresince takipçilerinide ihmal etmedi ve hemen hemen her gün gittiği tatil bölgesinden yada sahillerden paylaşımlar yaptı.

Şarkıcı Rita Ora'nın son yaptığı üstsüz paylaşım ise sanal alemi karıştırdı.

Yunanistan'da tatil için kiraladığı villanın havuzundan takipçilerine paylaştığı üstsüz poz kısa süre için binlerce beğeni aldı.