Rita Ora güneşin tadını çıkarttı!

30 yaşındaki ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora yoğun çalışma temposundan kalan zamanları havuz kenarında değerlendiriyor.
Şu sıralar ülkesinde yayınlanan The Voice Australia sarkı yarışması programının çekimlerinde olan ünlü şarkıcı Rita Ora çekimler sonrasında zamanını dinlenmeye ve güneşlenmeye ayırıyor.
Geçtiğimiz gün programın çekimlerinin yapıldığı Avusturya'daki lüks villasında havuz kenarında dinlenirken paparazzilere yakalanan güzel yıldız , bol bol havuzun ve güneşin keyfini çıkardı.
Yeşil bikinisiyle ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Rita Ora, havuz başında telefonunu elinden düşürmedi.
Zaman zaman kendini havuz bırakan Ora, arkadaşlarıyla birlikte bol bol eğlendi.
İşte ünlü şarkıcının paparazzilere verdiği o görüntüler ;