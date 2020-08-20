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Rita Ora geceliği 166 bin tl olan villada kalıyor

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın bu yaz çıktığı tatilde harcadığı para en az paylaşımları kadar konuşuluyor. Ora geceliği 170 bin tl olan villada kalıyor. İşte güzel yıldızın olaylı o tatilinden pozlar.

20 Ağustos 2020 Perşembe 12:33
Rita Ora geceliği 166 bin tl olan villada kalıyor
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29 yaşındaki ingiliz yıldız şarkıcı Rita Ora bu yaz tatilin keyfini arkadaşlarıyla birlikte iyice çıkardı.

Ora önce Ibıza'da başladığı tatiline şu sıralar Yunanistan'da devam ediyor.

Diğer yandan genç şarkıcı takipçilerinide ihmal etmedi ve iddialı pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.


Rita oranın yaptığı paylaşımlar kadar tatilinin maliyetide epeyce konuşuluyor.

Güzel şarkıcının son olarak Yunanistan'da kaldığı villanın gecelik fiyatının 170 bin tl olduğu öğrenildi.

Ayrıca Rita Oran'nın kaldığı villanın lüks özellikte olduğu , kendine özel plajının olduğu ve 25 metrelik özel yatının olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 20.08.2020 12:33
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Rita Ora
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