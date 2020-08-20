Rita Ora geceliği 166 bin tl olan villada kalıyor

29 yaşındaki ingiliz yıldız şarkıcı Rita Ora bu yaz tatilin keyfini arkadaşlarıyla birlikte iyice çıkardı.

Ora önce Ibıza'da başladığı tatiline şu sıralar Yunanistan'da devam ediyor.

Diğer yandan genç şarkıcı takipçilerinide ihmal etmedi ve iddialı pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

Rita oranın yaptığı paylaşımlar kadar tatilinin maliyetide epeyce konuşuluyor.

Güzel şarkıcının son olarak Yunanistan'da kaldığı villanın gecelik fiyatının 170 bin tl olduğu öğrenildi.

Ayrıca Rita Oran'nın kaldığı villanın lüks özellikte olduğu , kendine özel plajının olduğu ve 25 metrelik özel yatının olduğu öğrenildi.