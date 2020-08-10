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Rita Ora, altın renkli bikinisiyle yürekleri hoplattı

Ünlü şarkıcı Rita Ora , tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. 29 yaşında ki güzel şarkıcı havanın keyfini çıkarırken takipçilerini de mest eden paylaşımlara devam ediyor.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:13
Rita Ora, altın renkli bikinisiyle yürekleri hoplattı
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29 yaşındaki ingiliz şarkıcı Rita Ora,denizin kumun keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Öte yandan güzel oyuncu yaklaşık 16 milyon takipçisini de bu süreçte ihmal etmeyerek onlara paylaşımlar yapıyor.

Ora'nın son yaptığı bikinili paylaşımı takipçilerinin yüreklerini hoplattı.


Güzel oyuncu altın renginde olan bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu ve kısa süre içinde binlerce beğeni almayı başardı.

İşte güzel oyuncunun altın renkli bikiniyle verdiği  iddialı pozu 



Son Güncelleme: 10.08.2020 10:13
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Rita OraAltın Renkli Bikinisiyle
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