İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Ringlerin aranan kızı Camila Oliveira paylaşımlarıyla büyüledi!

Amerika'da düzenlenen UFC dövüşlerinde ringlerin aranan kızlarından olan Camila Oliveira yaptığı paylaşımlar ile büyüledi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:25
Ringlerin aranan kızı Camila Oliveira paylaşımlarıyla büyüledi!
Takip Et:

UFC dövüş maçları Amerika'da en çok izlenen müsabakaların başında geliyor. Camila Oliveira ise UFC dövüş maçlarında en çok aranan ring kızlarından birisi.

Brezilya'lı model Oliveira UFC dövüşlerinde olduğu kadar sanal alemde de fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Oliveira, yaptığı paylaşımlar ile hayran kitlesini artırıyor ve her gün binlerce yeni takipçi kazanıyor.

Son olarak Instgram hesabında paylaştığı bikinili pozuyla gündeme gelen Oliveira takipçilerinin adeta nefeslerini kesti.

Oliveira'nın bu cesur paylaşımına karşılık takipçileri ise binlerce beğeni ve yorum ile karşılık verdi.


Öte yandan Oliveira bir sitede ücret karşılığından özel pozlar ve videolarda paylaşıyor. Hayranları ise yaklaşık 49 dolar ödeyerek bu özel paylaşımları görebiliyorlar.

İşte ringlerin aranan kızlarından olan Camila Oliveira takipçilerini büyüleyen o çok özel pozları 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Camila OliveiraCamila Oliveira PozlarıUfc Camila OliveiraUfc Kızları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı
İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı
Zeynep Alkan yeni yaşını bu sözle kutladı:
Zeynep Alkan yeni yaşını bu sözle kutladı: "Minnettarım"
Kara Del Toro ayna karşısında verdiği bikinili pozuyla olay oldu
Kara Del Toro ayna karşısında verdiği bikinili pozuyla olay oldu
Claudia Romani sahilde bikinisiyle nefesleri kesti
Claudia Romani sahilde bikinisiyle nefesleri kesti
Oyuncu Zehra Yılmaz, Marmaris tatilinde
Oyuncu Zehra Yılmaz, Marmaris tatilinde
Barış Arduç Çukur'dan ayrıldığını açıkladı
Barış Arduç Çukur'dan ayrıldığını açıkladı

Popüler Haberler

Şeref Sözü dizisi Yasemin karakterini kim canlandırıyor? Öykü Çelik kimdir?
Şeref Sözü dizisi İsra kimdir? Sude Zülal Güler'in hayatı!
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Alev Alev dizisinin çekim yerleri neresi? Hangi il, semt, mahallede çekilecek?
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler
Araçlarda trafik sigortası satıştan sonra kaç gün geçerli olur?
MSÜ sağlık muayenesi nasıl yapılır? MSÜ genel sağlık kontrolünde neler var?
İhtiyaç sahibi ailelere 1.000 TL nakit yardım başvurusu nereden yapılır, şartlar neler?
PTT hesabı nasıl açılır? PTT hesap açma işlemleri
Srebrenitsa nerededir? Bosna Hersek Srebrenitsa'da müslüman nüfusu ne kadar?
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin'nin hayatı!
Alev Alev dizisinde Bülent karakteri Kimdir? Cem Sürgit
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Sadakatsiz Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.