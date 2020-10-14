Ringlerin aranan kızı Camila Oliveira paylaşımlarıyla büyüledi!

UFC dövüş maçları Amerika'da en çok izlenen müsabakaların başında geliyor. Camila Oliveira ise UFC dövüş maçlarında en çok aranan ring kızlarından birisi.

Brezilya'lı model Oliveira UFC dövüşlerinde olduğu kadar sanal alemde de fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Oliveira, yaptığı paylaşımlar ile hayran kitlesini artırıyor ve her gün binlerce yeni takipçi kazanıyor.

Son olarak Instgram hesabında paylaştığı bikinili pozuyla gündeme gelen Oliveira takipçilerinin adeta nefeslerini kesti.

Oliveira'nın bu cesur paylaşımına karşılık takipçileri ise binlerce beğeni ve yorum ile karşılık verdi.

Öte yandan Oliveira bir sitede ücret karşılığından özel pozlar ve videolarda paylaşıyor. Hayranları ise yaklaşık 49 dolar ödeyerek bu özel paylaşımları görebiliyorlar.

İşte ringlerin aranan kızlarından olan Camila Oliveira takipçilerini büyüleyen o çok özel pozları