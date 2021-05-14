Rihanna, Filistin'deki katliamı görmezden gelmedi!

Dünyaca ünlü isimlerin Filistin halkına desteği sürüyor. Milyonlarca hayranı olan ünlü şarkıcı Rihanna'da Gazze’deki zulmü görmezden gelmedi.

Rihanna, 95milyon takipçi bulunan Instagram hesabından çocukların öldürüldüğü savaşa tepkisini gösterdi. Yıldız ismin devletlerin yanlış politikalarından ötürü suçu olmayan masum insanların öldüğünü ve hemen bu durumun çözülmesi gerektiğini söyledi .

Rihanna yaptığı paylaşımda, "ile Filistin arasında gördüğüm şiddetten dolayı kalbim kırılıyor! Görmek için çıplak değilim! Masum İsraili ve Filistinli çocuklar bomba barınaklanda saklanıyor, sadece Gazzede kırktab fazla hayat kaybediliyor, bunlardan en az 13'ü masum çocuktu!"

"Bir çeşit çözüme ihtiyaç var! Ne yazıkki masum insanların hükümetin ve asırılık yanlılarının devam ettirdiği düşüncelerin kurbanı oldugunu görüyorum ve bu döngünün kırılması gerekiyor!" ifadelerini kullandı.