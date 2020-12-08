Reynmenin Yeni Şarkısı Çıktı! İşte Reynmen Melek Şarkısı Sözleri

Reymen Yeni Şarkı Çıkardı! Şarkının Adı Ne?
Sosyal medya fenomeni Reynmen yepyeni bir şarkıyla sevenlerinin gönüllerinde taht kurdu. Melek şarkısı çok kısa bir süre içinde tam 100 bin dinlemeyi geçti.
Reynmen Melek Şarkı Sözleri
Reynmen yeni çıkardığı Melek adındaki şarkısı Youtube trendlerinde yer almayı başarmıştı. Derdim Olsun şarkısı ile hit olan Reynmen Melek adlı şarkısıyla takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu! İşte Melek şarkısının sözleri:
Hazır değildim, bi’ anda oluverdi
Nasıl anlatsam sana, içimdeki bu derdi
olamıyorum ya hayallerime mani
seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi
çook güzelsin yani
meleksin bu garip çocuksa fani
düştün gökyüzünden, gözümdekiler halkalar
hep senin yüzünden
çook ihtimalli ne olur
o zaman bu benim halim
dayanmak çok zor buna
beni de al yanına
beni de al yanına
beni de al yanına
gidelim bu dünyadan
beni de al yanına
geçeceği yok çektiğim dertlerin
ya beni al ya da öldür
beni yor beni boğ beni soy
benim ol deli oldum baksana..
rüya ıle yaşamanın arasında
sıkışıp kaldım ınandım ahh, yalanlarına
bi’ yerdeyim yollar sonunda diyorlar
hiç uğraşma bir daha olmaz
bu saatten sonra..
çook güzelsin yani
meleksin bu garip çocuksa fani
düştün gökyüzünden gözümdekiler halkalar
hep senin yüzünden
çook ihtimalli ne olur
o zaman bu benim halim
dayanmak çok zor buna
beni de al yanına
beni de al yanına
beni de al yanına
gidelim bu dünyadan
beni de al yanına6