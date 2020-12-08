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Reynmenin Yeni Şarkısı Çıktı! İşte Reynmen Melek Şarkısı Sözleri

Reynmen Melek şarkısı sözleri? Reynmen Melek şarkısı ne kadar dinlendi? Melek şarkısının konusu nedir? Sosyal medya fenomeni olan Reynmen yeni bir şarkı çıkarttığından hayranları bu şarkının adını ve sözlerini araştırıyorlar.

08 Aralık 2020 Salı 17:24
Reynmenin Yeni Şarkısı Çıktı! İşte Reynmen Melek Şarkısı Sözleri
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Reymen Yeni Şarkı Çıkardı! Şarkının Adı Ne?

Sosyal medya fenomeni Reynmen yepyeni bir şarkıyla sevenlerinin gönüllerinde taht kurdu. Melek şarkısı çok kısa bir süre içinde tam 100 bin dinlemeyi geçti.

Reynmen Melek Şarkı Sözleri

Reynmen yeni çıkardığı Melek adındaki şarkısı Youtube trendlerinde yer almayı başarmıştı. Derdim Olsun şarkısı ile hit olan Reynmen Melek adlı şarkısıyla takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu! İşte Melek şarkısının sözleri:

Hazır değildim, bi’ anda oluverdi

Nasıl anlatsam sana, içimdeki bu derdi

olamıyorum ya hayallerime mani

seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi

 

çook güzelsin yani

meleksin bu garip çocuksa fani

düştün gökyüzünden, gözümdekiler halkalar

hep senin yüzünden

 

çook ihtimalli ne olur

o zaman bu benim halim

dayanmak çok zor buna

beni de al yanına

beni de al yanına

beni de al yanına

gidelim bu dünyadan

beni de al yanına

 

geçeceği yok çektiğim dertlerin

düzenim kalmadı razıyım her şeye

ya beni al ya da öldür

beni yor beni boğ beni soy

benim ol deli oldum baksana..

rüya ıle yaşamanın arasında

sıkışıp kaldım ınandım ahh, yalanlarına

 

bi’ yerdeyim yollar sonunda diyorlar

hiç uğraşma bir daha olmaz

bu saatten sonra..

 

çook güzelsin yani

meleksin bu garip çocuksa fani

düştün gökyüzünden gözümdekiler halkalar

hep senin yüzünden

 

çook ihtimalli ne olur

o zaman bu benim halim

dayanmak çok zor buna

beni de al yanına

beni de al yanına

beni de al yanına

gidelim bu dünyadan

beni de al yanına6



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:24
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ReynmenMelekDerdim OlsunşarkıElaReynmen Melek Şarkısı Sözleri
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