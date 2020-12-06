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Reynmen’in yeni çıkardığı Melek şarkısının sözleri

Sosyal medyanın sevilen ismi Reynmen yeni şarkısını tanıttı.

06 Aralık 2020 Pazar 21:19
Reynmen’in yeni çıkardığı Melek şarkısının sözleri
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Ünlü Youtuber Reynmen, yeni şarkısını takipçileriyle paylaştı. Youtube üzerinden paylaştığı Melek adlı şarkısını kısa zamanda 500 binin üzerinde dinlendi.

Reynmen’in yeni çıkardığı Melek şarkısının sözleri şöyle

Hazır değildim, bir anda oluverdi

Nasıl anlatsam sana, içimdeki bu derdi

Olamıyorum ya hayallerime mani

Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi

Çok güzelsin yani

Meleksin bu garip çocuksa fani

Düştün gökyüzünden, gözümdekiler halkalar

Hep senin yüzünden çok ihtimalli ne olur

O zaman bu benim halim dayanmak çok zor buna

Beni de al yanına (x3)

Gidelim bu dünyadan beni de al yanına

Geçeceği yok çektiğim dertlerin

Düzenim kalmadı razıyım her şeye

Ya beni al ya da öldür

Beni yor beni boğ beni soy

Benim ol deli oldum baksana..

Rüya ile yaşamanın arasında

Sıkışıp kaldım inandım ah, yalanlarına

Bir yerdeyim yollar sonunda diyorlar

Hiç uğraşma bir daha olmaz bu saatten sonra..

Çok güzelsin yani meleksin bu garip çocuksa fani

Düştün gökyüzünden gözümdekiler halkalar

Hep senin yüzünden çok ihtimalli ne olur

 O zaman bu benim halim dayanmak çok zor buna

Beni de al yanına (x3)

Gidelim bu dünyadan beni de al yanına



Son Güncelleme: 06.12.2020 21:19
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Anahtar Kelimeler:
ReynmenMelekYeni şarkı
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