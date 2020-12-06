Ünlü Youtuber Reynmen, yeni şarkısını takipçileriyle paylaştı. Youtube üzerinden paylaştığı Melek adlı şarkısını kısa zamanda 500 binin üzerinde dinlendi.
Reynmen’in yeni çıkardığı Melek şarkısının sözleri şöyle
Hazır değildim, bir anda oluverdi
Nasıl anlatsam sana, içimdeki bu derdi
Olamıyorum ya hayallerime mani
Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi
Çok güzelsin yani
Meleksin bu garip çocuksa fani
Düştün gökyüzünden, gözümdekiler halkalar
Hep senin yüzünden çok ihtimalli ne olur
O zaman bu benim halim dayanmak çok zor buna
Beni de al yanına (x3)
Gidelim bu dünyadan beni de al yanına
Geçeceği yok çektiğim dertlerin
Ya beni al ya da öldür
Beni yor beni boğ beni soy
Benim ol deli oldum baksana..
Rüya ile yaşamanın arasında
Sıkışıp kaldım inandım ah, yalanlarına
Bir yerdeyim yollar sonunda diyorlar
Hiç uğraşma bir daha olmaz bu saatten sonra..
Çok güzelsin yani meleksin bu garip çocuksa fani
Düştün gökyüzünden gözümdekiler halkalar
Hep senin yüzünden çok ihtimalli ne olur
O zaman bu benim halim dayanmak çok zor buna
Beni de al yanına (x3)
Gidelim bu dünyadan beni de al yanına