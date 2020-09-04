Reynmen'in gönlünü kaptırdığı güzel kim? Çağla Demir kimdir?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile birçok kişi tarafından merak edilmeye başlanan Çağla Demir’in Reynmen adı ile bilinen Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddia edildi. Reynmen ile adı aşk dedikodularına karışan Demir, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından araştırılmaya başlandı.

Çağla Demir kimdir?

1992 Samsun doğumlu olan Çağla Demir, birçok dizide yer alan bir oyuncudur. Kara Sevda ve Medcezir gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu, bir süredir televizyon ekranlarında yer almamasına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmektedir.

İlk olarak Medcezir dizisi ile ekranlardaki yerini alan Demir, Kara Sevda ve Kocaman Ailem adlı yapımlarda da yer aldı.

demircaglaa adı ile Instagram’da bulunan başarılı oyuncu yaptığı paylaşımlar ile binlerce yorum ve beğeni alıyor.