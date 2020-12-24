İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Reynmen'in arkadaşı, Justin Bieber ile konuştu

Sosyal medya fenomeni Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver, Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber ile konuştu. Ünlü yıldıza Instagram hesabından mesaj atan Tilaver, aldığı yanıt karşısında şoke oldu.

24 Aralık 2020 Perşembe 20:16
Reynmen'in arkadaşı, Justin Bieber ile konuştu
Takip Et:

Sosyal medya fenomeni Reynmen’in arkadaşı İbrahim Tilaver, Justin Bieber’ın kendisini fark etmeyeceğini düşünerek ünlü şarkıcıya güzel bulduğu kadınların profilini gönderdiğini söyledi. Sık sık Justin Bieber’a mesaj atan Tilaver, aldığı yanıt karşısında şoke oldu.

‘’Neden bana bu profilleri atıyorsun?’’

Güzel bulduğu kadınların profilini ünlü yıldıza gönderen Tilaver, Bieber’dan ‘’Dostum neden bana bu profilleri atıyorsun?’’ yanıtını alınca şaşkına döndü.

Tilaver ile konuşmaya devam eden Bieber, evli bir adama bu profilleri atmayı bırakmasını söyledi.Sosyal medya fenomeni Reynmen ise gündem yaratan o konuşmayı kendi profilinde paylaştı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 20:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Justin BieberReynmenIbrahim Tilaver
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni pozlar
8 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni pozlar
Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen, sevgilisiyle görüntülendi
Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen, sevgilisiyle görüntülendi
Anne olmak istemeyen Lale Belkıs'ın kürtaj sayısı açıklaması olay oldu
Anne olmak istemeyen Lale Belkıs'ın kürtaj sayısı açıklaması olay oldu
Ece Yaşar sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir'i geride bırakarak zirveye oturdu
Ece Yaşar sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir'i geride bırakarak zirveye oturdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın koleksiyonu SMA hastası Eylül için satışa çıkacak
Modacı Nur Yerlitaş'ın koleksiyonu SMA hastası Eylül için satışa çıkacak
Grup Hepsi'nin Cemre'si evlendi!
Grup Hepsi'nin Cemre'si evlendi!

Popüler Haberler

Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Fatih Çetintaş nereli, yaşı kaç?
Google haritalar adres ekleme ve adres değişikliği işlemleri 2020
Sol Yanım Barbar kimdir? Emre Dinler biyografisi
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çalışan annelere yardım ve destekler nelerdir? 2020
Market bayiliği veren şirketler? 2020 Market bayiliği alma şartları nelerdir?
Rüyada incir yemek ne anlama gelir? Rüyada kuru incir yemek ne anlama gelir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Ümit karakteri Kimdir? Hande Soral dizideki rolü ve hayatı
Sol Yanım dizisindeki İdil karakteri kimdir?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Ziraat Bankasından ortak konut kredisi kampanyası! Ortak konut kredisi şartları nedir, nasıl kullanılır?
Kanalların yayın akışları 2 Kasım Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Emekli ve dar gelirliler için kira yardımı nasıl alınır, şartları nelerdir?
Kanalların yayın akışları 14 Eylül Cumartesi- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Netflix'te Mayıs ayında neler var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Alev Alev dizisindeki Ömer karakteri kimdir?
Mucize Doktor dizisi Ezo karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Aşaroğlu kimdir?
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisinde Nazlı'nın babası karakterine Edip Saner hayat veriyor
Alev Alev dizisi Tomris karakterini kim canlandırıyor? Zuhal Olcay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.