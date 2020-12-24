Reynmen'in arkadaşı, Justin Bieber ile konuştu

Sosyal medya fenomeni Reynmen’in arkadaşı İbrahim Tilaver, Justin Bieber’ın kendisini fark etmeyeceğini düşünerek ünlü şarkıcıya güzel bulduğu kadınların profilini gönderdiğini söyledi. Sık sık Justin Bieber’a mesaj atan Tilaver, aldığı yanıt karşısında şoke oldu.

‘’Neden bana bu profilleri atıyorsun?’’

Güzel bulduğu kadınların profilini ünlü yıldıza gönderen Tilaver, Bieber’dan ‘’Dostum neden bana bu profilleri atıyorsun?’’ yanıtını alınca şaşkına döndü.

Tilaver ile konuşmaya devam eden Bieber, evli bir adama bu profilleri atmayı bırakmasını söyledi.Sosyal medya fenomeni Reynmen ise gündem yaratan o konuşmayı kendi profilinde paylaştı.